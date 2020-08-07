6 августа прошло еще одно слушание по делу ДТП с участием Михаила Ефремова. В ходе слушания суд выслушал свидетелей происшествия. Один из них утверждает, что видел, как Ефремов вышел из автомобиля со стороны водителя сразу после рокового столкновения. О том, что актер лично вел автомобиль, говорит и судебная медэкспертиза, которая выявила ДНК Ефремова на подушках безопасности автомобиля, который попал в ДТП. К техническому состоянию автомобиля Ефремова никаких претензий нет. Все системы были полностью исправны. Несмотря на все это Ефремов заявляет, что ничего не помнит и с трудом узнает себя на видео.
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
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