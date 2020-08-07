Пугачева приворожила Кузьмина 

Кузьмин и Артемьева поженились в 1977 году. В браке у них родились трое детей. Однако это обстоятельство не стало для музыканта препятствием для романа с Аллой Пугачевой. В 1985 году рокер ушёл из семьи.

В недавнем интервью изданию «Собеседник» Татьяна Артемьева заявила, что примадонна приворожила ее супруга. Об этом Пугачева якобы сама заявила на одном из своих дней рождения. По словам поэтессы, громкое высказывание тогда повергло всех гостей в шок. Однако это было не единственное скандальное заявление в тот вечер: певица также отметила, что «продала душу дьяволу» за вечную молодость.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Кузьмин в эфире программы «Судьба человека» откровенно рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой. Звезды сблизились после совместных гастролей по Германии. При этом примадонна, по его словам, хотела сделать из него «короля» отечественной поп-сцены, но он этому воспротивился. В частности, из-за несовпадения взглядов на музыку пара рассталась.