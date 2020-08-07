Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева приворожила Кузьмина 

Павел Тиунов и ещё 3 39 минут назад
Пугачева приворожила Кузьмина
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева приворожила рокера Владимира Кузьмина, когда он был женат, заявила «Собеседнику» первая супруга музыканта поэтесса Татьяна Артемьева. По ее словам, примадонна сама в этом признавалась.
Кузьмин и Артемьева поженились в 1977 году. В браке у них родились трое детей. Однако это обстоятельство не стало для музыканта препятствием для романа с Аллой Пугачевой. В 1985 году рокер ушёл из семьи.
В недавнем интервью изданию «Собеседник» Татьяна Артемьева заявила, что примадонна приворожила ее супруга. Об этом Пугачева якобы сама заявила на одном из своих дней рождения. По словам поэтессы, громкое высказывание тогда повергло всех гостей в шок. Однако это было не единственное скандальное заявление в тот вечер: певица также отметила, что «продала душу дьяволу» за вечную молодость.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Кузьмин в эфире программы «Судьба человека» откровенно рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой. Звезды сблизились после совместных гастролей по Германии. При этом примадонна, по его словам, хотела сделать из него «короля» отечественной поп-сцены, но он этому воспротивился. В частности, из-за несовпадения взглядов на музыку пара рассталась.
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин , Татьяна Артемьева , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дроздов помог проверить здоровье 350 утят
Дроздов помог проверить здоровье 350 утят
Далай-лама проведет специальные учения для молодежи
Далай-лама проведет специальные учения для молодежи
Раскрыта стоимость изготовления ракеты «Ангара-А5М»
Раскрыта стоимость изготовления ракеты «Ангара-А5М»
Взрыв в Бейруте сравнили с ядерным ударом
Взрыв в Бейруте сравнили с ядерным ударом
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение