Дочь Киркорова была влюблена в Плющенко 

Как писал «Рамблер», в 2018 году появилась информация, что дочь певца тренируется в академии Плющенко. Сообщалось, что она может встать в пару с сыном Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александром (Гном Гномычем).

«Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием», — рассказал Киркоров.

Он отметил, что этот вид спорта — травмоопасный, поэтому они с дочерью выбрали другие увлечения. Алла-Виктория хорошо рисует и хочет стать декоратором или художником.

Сын Киркорова Мартин делает успехи в футбольном клубе «Барселона». Однако певец считает, что у его сына «будущее бизнесмена».