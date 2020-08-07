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Дочь Киркорова была влюблена в Плющенко 

Мария Иванова и ещё 10 1 час назад
Дочь Киркорова была влюблена в Плющенко
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория занималась фигурным катанием, так как была влюблена в тренера Евгения Плющенко, но теперь у нее другие интересы. Об этом сообщает «Собеседник».
Как писал «Рамблер», в 2018 году появилась информация, что дочь певца тренируется в академии Плющенко. Сообщалось, что она может встать в пару с сыном Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александром (Гном Гномычем).

«Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием», — рассказал Киркоров.

Он отметил, что этот вид спорта — травмоопасный, поэтому они с дочерью выбрали другие увлечения. Алла-Виктория хорошо рисует и хочет стать декоратором или художником.
Сын Киркорова Мартин делает успехи в футбольном клубе «Барселона». Однако певец считает, что у его сына «будущее бизнесмена».

«У него прекрасные мозги», — подчеркнул он.

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Шоу-бизнес , Другое , Филипп Киркоров , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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