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Асмус вспомнила историю из детства, за которую ей до сих пор стыдно 

News.ru и ещё 3 33 минуты назад
Кристина Асмус раскрыла собственный обман
Фото: instagram.com/asmuskristina
Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам в Instagram о своём поступке, которого она стыдится уже 20 лет.
Случай, который вспомнила актриса, произошёл в детском лагере. 12-летняя Кристина приняла участие в конкурсе на лучший рисунок, хотя не умела рисовать.

Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова «совсем». Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась, — вспомнила актриса.

По словам Асмус, рисунок получился «крутым» настолько, что победил в конкурсе. Тогда она не решилась признаться, что победа отдана ей незаслуженно.

Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор… — подытожила артистка.

Как писал NEWS.ru ранее, актриса Кристина Асмус посетила офис Comedy Club в Москве, где работает её муж Гарик Харламов, с которым она решила развестись.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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