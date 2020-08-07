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Асмус рассказала о постыдном поступке 

Павел Тиунов и ещё 12 6 минут назад
Асмус рассказала о постыдном поступке
Фото: Instagram
Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам в Instagram о поступке, совершенном в детстве, который она считатет постыдным. Артистка призналась, что обманула жюри конкурса изобразительного искусства.
По словам Асмус, это случилось в возрасте 12 лет в детском лагере. Среди воспитанников был объявлен конкурс на лучший автопортрет. Актриса призналась, что абсолютно не умеет рисовать, поэтому согласилась на предложение подруги нарисовать её портрет. По ее словам, получился "крутой" рисунок, который был признан жюри лучшим. При этом Асмус, присвоив чужой успех, о том, кто на самом деле является автором работы, так никому не рассказала.
С тех пор прошло 20 лет, но, вспоминая эту историю, ей до сих пор стыдно, призналась Асмус.
Ранее, как сообщал «Рамблер», видео на странице Кристины Асмус, в котором она изображает оргазм, вызвало возмущение среди ее подписчиков. Пользователи соцсети назвали ролик «пошлым», а также заявили, что игра актрисы больше похожа на изображение схваток, чем на удовольствие от занятия сексом.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
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Шоу-бизнес , Кристина Асмус
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