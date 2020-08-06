«Клоунада»: Соседов обрушился на Пугачеву и Галкина 

«Что только не пишут: то совсем плохая стала, то парик не так надела, то резко помолодела. (…) Посмотришь, а там — немногочисленные комментарии, от силы тридцать — тридцать пять. И кстати, в основном ужасные, отрицательные в сторону Пугачевой. По большому счету никому это не интересно», — пояснил он.