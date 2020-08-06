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«Клоунада»: Соседов обрушился на Пугачеву и Галкина 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
«Клоунада»: Соседов обрушился на Пугачеву и Галкина
Фото: РИА Новости
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал «смешными» утверждения о счастливом браке певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Об этом он заявил в интервью «Собеседнику».

«А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?» — поинтересовался он.

Также Соседов отметил, что интерес к Пугачевой «подогревают искусственно», так как, по его мнению, ее время уже ушло.

«Что только не пишут: то совсем плохая стала, то парик не так надела, то резко помолодела. (…) Посмотришь, а там — немногочисленные комментарии, от силы тридцать — тридцать пять. И кстати, в основном ужасные, отрицательные в сторону Пугачевой. По большому счету никому это не интересно», — пояснил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее пользователи соцсети упрекали Аллу Пугачеву, что она выглядит как «старуха». Поводом для критики стало опубликованное видео, на котором артистка вместе с Наташей Королевой участвует в вечеринке-сюрпризе для адвоката Иды Достман. Подписчики назвали примадонну «Бабой Ягой», а ее ноги — «старческими».
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Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Наташа Королева , Максим Галкин , Алла Пугачева
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