Орбакайте осудила нового худрука «Современника» 

Всё дело в том, что Орбакайте играет одну из главных ролей в спектакле «Двое на качелях», заменяя актрису Чулпан Хаматову . Певица отметила, что готова продолжать сотрудничество с театром, но новый худрук на связь с ней не выходит.

«Изначально мне это показалось более чем странным», — заявила Орбакайте.

Артистка также прокомментировала слух о том, что якобы не может участвовать в ноябрьском спектакле, поскольку ей сложно прилетать в Россию из США, где она живет в настоящее время.

«Все время езжу на гастроли, и все знают, что я живу на две страны много лет», — пояснила певица.

Орбакайте добавила, что её участие в постановке позволило спектаклю «заиграть новыми красками». При этом она уточнила, что если их с театром дороги «разойдутся», то она пойдет дальше по своему пути.