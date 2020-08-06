Орбакайте осудила нового худрука «Современника» 

Кристина Орбакайте в интервью «Московскому комсомольцу» заявила, что за все время карантинных каникул новый художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков ни разу не позвонил ей. Такое поведение режиссера дочь Аллы Пугачевой кажется странным.
Всё дело в том, что Орбакайте играет одну из главных ролей в спектакле «Двое на качелях», заменяя актрису Чулпан Хаматову. Певица отметила, что готова продолжать сотрудничество с театром, но новый худрук на связь с ней не выходит.
«Изначально мне это показалось более чем странным», — заявила Орбакайте.
Артистка также прокомментировала слух о том, что якобы не может участвовать в ноябрьском спектакле, поскольку ей сложно прилетать в Россию из США, где она живет в настоящее время.
«Все время езжу на гастроли, и все знают, что я живу на две страны много лет», — пояснила певица.
Орбакайте добавила, что её участие в постановке позволило спектаклю «заиграть новыми красками». При этом она уточнила, что если их с театром дороги «разойдутся», то она пойдет дальше по своему пути.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о своем уходе из «Современника» заявил актер Сергей Гармаш. Предполагается, что причиной поступка стало назначение худруком «неугодного» ему Виктора Рыжакова.