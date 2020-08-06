Шнуров: «*** не имеет расы» 

Позавчера, как сообщал «Рамблер», неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута произошел взрыв. Более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. По последним данным, в результате него погибли 130 человек, пострадали пять тысячи человек.

Вчера в Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что селитра была выгружена с судна «Росус» (Rhosus), принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска, который не выплачивал экипажу заработную плату.

«*** (разгильдяйство. — Прим. ред.) не имеет расы», — написал вчера Шнуров.

Следом он нецензурно высказался в адрес сварщиков, по вине которых, возможно, произошел взрыв в Бейруте, а также тех, в чью сферу ответственности входило хранение конфискованной селитры.

«Все пошло опять через анал,

Если принялся за дело

*** (разгильдяйский. — Прим. ред.) интернационал!» — подытожил музыкант.

Ранее сообщалось, что «Росус» был задержан в 2013 году из-за технических нарушений эксплуатации, власти порта дали разрешение на выгрузку груза лишь более чем год спустя, однако это все равно не было сделано.