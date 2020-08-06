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«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо» 

Артём Кульша 56 минут назад
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Фото: РИА Новости
Журналистка Юлия Барановская занимается сексом на первом свидании. Об этом, как сообщает «СтарХит», она рассказала сама.
Барановская, как сообщал «Рамблер», — бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина. Они начали встречаться в первой половине 2000-х годов, в 2005-м завели сына Артема, в 2008-м — дочь Яну, в 2012-м — сына Арсения, а в 2013-м расстались.
На днях Барановская рассказала, что не ждет третьего свидания, чтобы заняться сексом с партнером, как делают некоторые женщины, потому что иначе не будет заниматься сексом вообще. Она объяснила это тем, что мало кто доживает до третьего свидания с ней. Это журналистка объяснить не смогла.

«Но что я могу с женской точки зрения сказать на мужской территории — не важно, когда давать, главное — дать хорошо», — добавила она.

В марте стало известно, что Аршавин подал в суд иск к Барановской с требованием уменьшить размер алиментов, которые он выплачивает на воспитание их детей. После этого журналистка пошутила, что футболист всегда до крайности тяжело переживал конкуренцию и, возможно, объявил информационную битву коронавирусу SARS-CoV-2, а всерьез заявила, что ей стыдно за него.
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Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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