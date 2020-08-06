Харламов стал женщиной 

Комик Гарик Харламов опубликовал в Instagramнарезку из кадров сериала «Игра престолов», в которых предстал в образе Дейнерис Таргариен, заменив лицо сыгравшей ее актрисы на свое.
Юморист пошутил, что проходил кастинг на эту роль, но «по баблу не сошлись».
«Первый каст на Дайнерис. 10 лет пролетело, конечно, как один день. Помню, как тяжело было тогда, пришлось лететь в Исландию на пробы прям между съемками Камеди. Только с самолета, сразу костюм, грим, парик и на дракона. Дракон тогда ещё маленький был, его тоже кто-то из наших играл. Петров по-моему», — отметил Харламов.
Поклонники артиста посмеялись над его новым образом и заподозрили комика в желании сменить пол после развода с актрисой Кристиной Асмус.
«Гарик после развода хочет сменить пол?», — поинтересовалась anjelikasam.
«Дайонерис как будто пила год…», — отметил arkhangelski_mikhail.
Как писал «Рамблер», ранее Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.