Харламов стал женщиной 

«Первый каст на Дайнерис. 10 лет пролетело, конечно, как один день. Помню, как тяжело было тогда, пришлось лететь в Исландию на пробы прям между съемками Камеди. Только с самолета, сразу костюм, грим, парик и на дракона. Дракон тогда ещё маленький был, его тоже кто-то из наших играл. Петров по-моему», — отметил Харламов.