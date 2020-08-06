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Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана
Фото: РИА Новости
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин высмеял доходы солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова, рэпера Егора Крида и певца Димы Билана.
Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг российских звезд с самыми высокими доходами. Первые три места заняли Шнуров, Крид и Билан, заработавшие 8,8, 6,9 и 6,8 миллиона долларов соответственно.

"Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали. Но я никогда этим не хвастаюсь", — написал Разин в инстаграме.

"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, которая была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". Особую популярность коллектив приобрел в 80-е годы.
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Шоу-бизнес , Сергей Кузнецов , Крид , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Дима Билан , Сергей Шнуров , Forbes
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