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Лазарев набил тату в честь двухлетней дочки 

WomanHit.ru и ещё 11 5 часов назад
Лазарев набил тату в честь двухлетней дочки
Фото: Instagram
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Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев посвятил новую татуировку своей младшей наследнице Анне — девочка появилась на свет в 2019 году. Об этом стало известно благодаря «Инстаграму», где шоумен опубликовал свежее селфи.

«Ленивое утро… И да, новое тату в честь дочи…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал он пост.

В кадре видно, что в области запястья на руке артиста теперь красуется первая буква имени малышки. Напомним, что в 2014 году у Сергея родился сын Никита. Спустя некоторое время на шее певца появилась татуировка в виде латинской буквы N.
В комментариях некоторые фолловеры не удержались от сарказма в адрес Лазарева. Одни написали, что в случае, если тот станет многодетным отцом, его дети смогут играть в игру «собери на папе алфавит». Другие считают, что скоро Сергея сложно будет отличить от рэпера Тимати. Нашлись и такие, кто напомнил о вреде татуировок для здоровья и кожи — они призвали знаменитость быть осторожнее.
Отметим, что Лазарев долгое время скрывал информацию о рождении дочки. Оба наследника музыканта родились от суррогатных матерей. В последнее время звезде приписывают роман с коллегой по сцене и близкой подругой Ани Лорак.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тимати , Сергей Лазарев
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