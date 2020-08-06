«Можете поцеловать мою черную задницу»

Афроамериканский хип-хоп-исполнитель 50 Cent опубликовал новый пост в своем Instagram -аккаунте, в котором предложил жюри американской телевизионной премии «Эмми» поцеловать его «черную задницу».

«К черту вашу организацию. Меня волнует только премия Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы (NAACP)», — написал рэпер.

По всей видимости причиной недовольство 50 Cent стало то, что спродюсированный им для канала Starz сериал «Власть в ночном городе» не включили в число номинантов на премию. При этом шоу, премьера которого состоялась в 2014 году, получило 11 номинаций на премию NAACP.

В июле 50 Cent вступил в перепалку с мужчиной в одном из ресторанов в городе Эджуотер, штат Нью-Джерси, и устроил погром в заведении. Прохожий подошел к летней веранде ресторана, начал снимать рэпера, находившегося в заведении с девушкой, на камеру и провоцировать. Музыкант швырнул в мужчину стол, попав в стоявший возле ресторана «Лексус», после чего бросил в направлении прохожего стул. После этого 50 Cent и его спутница покинули заведение.