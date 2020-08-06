Избил: Лобачева подала на развод 

Фигуристка Ирина Лобачева подала на развод с молодым мужем, пишет «Комсомольская правда».

Как следует из материалов суда, 47-летняя Лобачева подала на развод с 31-летним фигуристом Иваном Третьяковым. Они были женаты три года, до этого жили гражданским браком.

Мировая судья еще в июле провела беседу с супругами, и 11 августа, во время следующей встречи, скорее всего, разведет спортсменов.

Ранее в беседах с журналистами Лобачева заявляла, что молодой муж поднимал на нее руку во время ссор. Третьяков все отрицал и говорил, что ссорились они только из-за проблем Лобачевой с алкоголем.

По информации «КП», фигуристка уже выселила мужа из своей квартиры. Совместно нажитого имущества, как и детей, у пары нет.

Как сообщал «Рамблер», Ирина Лобачева была замужем дважды.

Первый муж спортсменки — фигурист и партнер по парному катанию Илья Авербух. Они были женаты 13 лет, их общему сыну Мартину сейчас 16 лет. После развода с Авербухом Лобачева встречалась с актером Дмитрием Марьяновым, с которым вместе участвовала в шоу «Танцы на льду».