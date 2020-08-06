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Избил: Лобачева подала на развод 

Вероника Полынина и ещё 5 1 час назад
Избил: Лобачева подала на развод
Фото: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ
Фигуристка Ирина Лобачева подала на развод с молодым мужем, пишет «Комсомольская правда».
Как следует из материалов суда, 47-летняя Лобачева подала на развод с 31-летним фигуристом Иваном Третьяковым. Они были женаты три года, до этого жили гражданским браком.
Мировая судья еще в июле провела беседу с супругами, и 11 августа, во время следующей встречи, скорее всего, разведет спортсменов.
Ранее в беседах с журналистами Лобачева заявляла, что молодой муж поднимал на нее руку во время ссор. Третьяков все отрицал и говорил, что ссорились они только из-за проблем Лобачевой с алкоголем.
По информации «КП», фигуристка уже выселила мужа из своей квартиры. Совместно нажитого имущества, как и детей, у пары нет.
Как сообщал «Рамблер», Ирина Лобачева была замужем дважды.
Первый муж спортсменки — фигурист и партнер по парному катанию Илья Авербух. Они были женаты 13 лет, их общему сыну Мартину сейчас 16 лет. После развода с Авербухом Лобачева встречалась с актером Дмитрием Марьяновым, с которым вместе участвовала в шоу «Танцы на льду».
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Шоу-бизнес , Другое , Киров
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