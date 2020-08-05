Названа причина ухода Михалковой из «Уральских пельменей» 

По его словам, Михалкова захотела стать акционером «Уральских пельменей», но ей отказали.

«Она пришла просто и говорит: «Ребята, я хочу быть акционером». Мы ей и говорим: «Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт», — рассказал Исаев. — Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы 30 лет к этому шли», — заявил он.

Исаев отметил, что Михалкова была ведущей актрисой проекта, у нее были «все роли», самые высокие гонорары и перелеты бизнес-классом.

Комментируя деятельность Михалковой после ухода из шоу, Исаев заявил:

«Девчонка пусть хоть что-то делает, иначе она просто в никуда уйдет и всё».

Как писал «Рамблер», Юлия Михалкова покинула «Уральские пельмени» в 2019 году. Она объяснила свой уход тем, что «достигла потолка», а также нежеланием оставаться заложником одного образа. После ухода из шоу Михалкова была ведущей «Детского КВН» и написала книгу. Сегодня актриса анонсировала свое участие в новом юмористическом проекте «Сториз» на телеканале СТС.