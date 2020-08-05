Почему Гагарина скрывала развод

Полина Гагарина впервые подтвердила развод со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Певица объяснила, что скрывала эту новость подобно тому, как не говорила о второй беременности, поскольку не любит рассказывать о происходящем в семье. Она также заявила, что не приветствует брачный договор, так как относит себя к «романтикам».

Певица Полина Гагарина прокомментировала слухи о ее разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым. В YouTube-шоу «Конечно, Вася» она рассказала, что рассталась с мужем еще несколько месяцев назад, но только сейчас решилась высказаться на эту тему из-за шумихи в СМИ.

«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что это мой тыл, моя любовь», — поделилась Гагарина.

Исполнительна уточнила, что старается держать в тайне подробности своей личной жизни. Так же она поступила во время беременности вторым ребенком, дочерью Мией.

«Я страшно не хотела, чтобы в сети появились фотографии, на которых я с животом. Я не скрывала беременность и выступала до восьмого месяца, просто очень не хотела именно снимков в весе плюс 30 килограммов. Всегда просила соблюдать конфиденциальность в отношении того, как я выгляжу. Потому что кадров моей первой беременности огромное количество, их используют как рекламу средств для похудения. То, что на этих фотографиях я на шестом месяце, никто не пишет» — добавила знаменитость.

Отвечая на вопрос интервьюера, почему она выступает против брачного договора, Гагарина заявила, что не считает себя прагматиков в вопросах любви.

«Я абсолютно не прагматичный человек, скорее, романтичный. Не выстраиваю какую-то стратегию. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу», — пояснила она, отметив, что единственное, чтобы она подписала, это фразу: «претензий друг к другу не имеем».

По ее мнению, женщины-романтики верят в порядочность мужчин, поэтому не подписывают брачный договор.

Впервые слухи о разводе Гагариной и Исхакова появились в конце мая. При этом фотограф рассказал, что официального расторжения брака пока не было.

По некоторой информации, одной из причин разногласий между супругами мог стать финансовый дисбаланс. Даже при большом количестве заказов от частных клиентов и крупных компаний гонорары Исхакова нельзя сравнить с доходами Гагариной. Согласно последнему рейтингу богатых представителей отечественного шоу-бизнеса Forbes, за прошедший год певица заработала 377 млн рублей. Один рекламный контракт с участием Гагариной, согласно экспертам, начинается от 14 млн рублей, а заказной концерт обойдется примерно в 3,5 млн рублей.

Между тем в СМИ ходили слухи, что бывшие возлюбленные заключили друг с другом брачный договор. Это Гагарина опровергла в недавнем интервью. Как писал сайт kp.ru со ссылкой на источники, шесть лет назад перед свадьбой пара договорилась, что все нажитое артисткой имущество она оставит себе.