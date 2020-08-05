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Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк 

РИА Новости 29 минут назад
«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность»
Фото: РИА Новости
Внешность актрисы Анастасии Заворотнюк существенно изменилась на фоне болезни, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых семьи артистки.
По мнению собеседников газеты, артистка понимает, что с ней произошло, и не хочет показываться на публике.

"К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность", — рассказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

По словам знакомых актрисы, большую роль сыграла перенесенная ею химиотерапия.

"Меняется все — взгляд, состояние и цвет кожи", — отметил театральный продюсер Валерий Сергеев.

Для Заворотнюк изготовили специальную вакцину
Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Валерий Сергеев , Комсомольская правда
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