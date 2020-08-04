Рита Дакота заболела коронавирусом 

«Ни кровь, ни КТ не показало короны, и только моя чуйка заставила меня всё это время сидеть дома! (…) Чувствую себя сносно. Из бесючего — нет обоняния воооообще и тело ломит. В остальном нормально», — заявила она (орфография и пунктуация автора сохранены).