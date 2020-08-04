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Рита Дакота заболела коронавирусом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Рита Дакота заболела коронавирусом
Фото: РИА Новости
Певица Рита Дакота рассказала в Instagram, что заболела коронавирусом. При этом вирус был выявлен у нее только с третьего раза.

«Ни кровь, ни КТ не показало короны, и только моя чуйка заставила меня всё это время сидеть дома! (…) Чувствую себя сносно. Из бесючего — нет обоняния воооообще и тело ломит. В остальном нормально», — заявила она (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам артистки, анализы членов ее семьи оказались отрицательными, однако они так же, как и она, сидят дома.
«Рамблер» писал, что ранее гитарист и один из основателей рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов обратился к поклонникам, заявив, что у него обнаружен коронавирус. По словам музыканта, болезнь протекала у него тяжело, однако, благодаря вовремя начатому лечению, поражение легких составило всего 10%.
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Шоу-бизнес , Владимир Бегунов , Рита Дакота
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