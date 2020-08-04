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В театре рассказали о самочувствии Елены Кондулайнен 

РИА Новости 1 час назад
В театре рассказали о самочувствии Кондулайнен
Фото: РИА Новости
Самочувствие заслуженной артистки РФ Елены Кондулайнен, которую ранее госпитализировали с подозрением на инсульт, улучшилось, но о выписке пока речь не идет, рассказали РИА Новости в театре "Луны" во вторник.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кондулайнен якобы сломала руку в больнице, где проходит реабилитацию после перенесенного инсульта.

"Елена находится в палате, восстанавливает силы. Самочувствие, безусловно, стало лучше. Про выписку врачи пока ничего не говорят, и про руку мы подтвердить или опровергнуть информацию не можем, к сожалению", — заявила собеседница агентства.

Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах, но наибольшую известность ей принесла роль в "Сто дней до приказа". Также она сыграла в "Раз, два — горе не беда!", "Дикий ветер", "Дафнис и Хлоя", сериале "Интерны" и других.
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Шоу-бизнес , Елена Кондулайнен , РИА Новости
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