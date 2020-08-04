«Стукач»: Ахеджакова обрушилась на Гармаша 

«Не стоило «стучать» на него в высоких кабинетах, искать единомышленников в труппе и подогревать ненависть, хамство и агрессию», — заявила артистка, отметив, что все это происходило на фоне «ужасной» ситуации, в которой театр оказался из-за пандемии коронавируса.