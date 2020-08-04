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«Стукач»: Ахеджакова обрушилась на Гармаша 

Павел Тиунов и ещё 11 1 час назад
«Стукач»: Ахеджакова обрушилась на Гармаша
Фото: РИА Новости
Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за сканальный уход из театра «Современник», который многие связывают с назначением на пост художественного руководителя неугодного артисту Виктора Рыжакова, сообщает Starhit. Актриса уличила коллегу в «стукачестве» и тем не менее пожелала ему всего доброго.
Свое обращение к Гармашу Ахеджакова сама попросила опубликовать в Сети. В нем она напомнила, что актер «подставлял плечо» Галине Волчек (бывшему худруку «Современника» — прим. ред.), когда ей нужна была помощь. Однако, по ее словам, «интеллигентный» и «талантливый» режиссер Виктор Рыжаков Гармашу не понравился.

«Не стоило «стучать» на него в высоких кабинетах, искать единомышленников в труппе и подогревать ненависть, хамство и агрессию», — заявила артистка, отметив, что все это происходило на фоне «ужасной» ситуации, в которой театр оказался из-за пандемии коронавируса.

Ахеджакова добавила, что после того, как Рыжаков озвучил планы театра на ближайшие три сезона, Гармаш «по-актерски хорошо», хлопнул дверью.

«Я пожелаю тебе всяческого добра», — резюмировала свое обращение Народная артистка.

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Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Виктор Рыжаков , Галина Волчек , StarHit
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