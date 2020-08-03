Звезда «Холостяка» отреклась от орального секса 

Финалистка 7 сезона шоу «Холостяк» Лиза Адаменко заявила, что у нее никогда не было близких отношений с рэпером Кириллом Дубровиным, более известным как Рептар, сообщает Starhit.

Девушка полагает что, молодой человек решил «хайпануть» на ее имени.

В апреле, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилось провокационное видео, на которой Адаменко якобы занимается оральным сексом с Дубровиным. Известно, что ролик журналистам предоставил сам рэпер. Примечательно, что видео было опубликовано в Сети в тот момент, когда по ТВ транслировался седьмой сезон «Холостяка», в котором Адаменко считалась фавориткой.

Комментируя запись несколько месяцев спустя, модель подчеркнула, что на видео не видно, что она вообще занимается сексом.

«Я в платье, а он вообще в черных трусах, никакого члена на видео не было», — подчеркнула телезвезда.

Адаменко также заявила, что близких отношений у нее с Дубровиным никогда не было. Молодые люди познакомились в Барселоне. Рэпер, по словам девушки, проявил к ней внимание, когда она получила ушиб, упав с парапета, а потом пропал. При этом Адаменко уверяет, что артист, опубликовав провокационное видео, просто решил «хайпануть» на ее имени.