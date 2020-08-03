В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

Аналитики японского издания Menjoy опубликовали топ-5 самых красивых россиянок, сообщает Inoprosport. В списке — две модели, две фигуристки и теннисистка.

При этом аналитики оценили не только внешние данные россиянок, но и черты их характеров, «чистота» которых дает им силы для «выживания в неспокойном мире».