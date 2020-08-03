В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

Аналитики японского издания Menjoy опубликовали топ-5 самых красивых россиянок, сообщает Inoprosport. В списке — две модели, две фигуристки и теннисистка.
В перечне нашлось место звездам мировых подиумов Ирине Шейк, Наталье Водяновой, экс-первой ракетке мира Марии Шараповой, а также молодым представительницам фигурного катания Алине Загитовой и Анне Щербаковой. Составители рейтинга отметили красивую белую кожу девушек, которая, по их мнению, является одним из основных составляющих образа красивой женщины.
При этом аналитики оценили не только внешние данные россиянок, но и черты их характеров, «чистота» которых дает им силы для «выживания в неспокойном мире».
Ранее, как сообщал «Рамблер», «Мисс Вселенная — 2002» россиянка Оксана Федорова заявила, что жюри конкурсов красоты оценивает не только внешние данные конкурсанток, но и «подачу себя». Она также подчеркнула, что в настоящее время просчитать победу кого-либо в подобных мероприятиях невозможно.