Звезда «Папиных дочек» порадовала фанатов снимком на яхте 

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась в Instagram снимком с отдыха в Крыму, восхитив поклонников.
На фото актриса предстала перед фанатами в белом коротком комбинезоне, светлых кроссовках и шляпе. Свой образ актриса дополнила плетеным ремнем.
«Иногда на воде устойчивее, чем на суше… И безопаснее))) Уплыл себе, и берега — только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков», — подписала она фотографию (орфография и пунктуация автора сохранены).
В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что Елизавета Арзамасова отлично выглядит.
«Прекрасная! Обожаю Вас», — написала betenyaolga. «Какая красивая», — восхитилась verasubbotka.
Как сообщал «Рамблер», ранее фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух подтвердил, что встречается с Елизаветой Арзамасовой. В свою очередь звезда сериала «Папины дочки» похвалилась в прямом эфире в Instagram помолвочным кольцом, которое дизайнер украшений оценил в сумму от 600 тысяч до 1,3 млн рублей.