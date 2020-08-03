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Звезда «Папиных дочек» порадовала фанатов снимком на яхте 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Звезда «Папиных дочек» порадовала фанатов снимком на яхте
Фото: Instagram
Актриса Елизавета Арзамасова поделилась в Instagram снимком с отдыха в Крыму, восхитив поклонников.
На фото актриса предстала перед фанатами в белом коротком комбинезоне, светлых кроссовках и шляпе. Свой образ актриса дополнила плетеным ремнем.

«Иногда на воде устойчивее, чем на суше… И безопаснее))) Уплыл себе, и берега — только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков», — подписала она фотографию (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что Елизавета Арзамасова отлично выглядит.

«Прекрасная! Обожаю Вас», — написала betenyaolga. «Какая красивая», — восхитилась verasubbotka.

Как сообщал «Рамблер», ранее фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух подтвердил, что встречается с Елизаветой Арзамасовой. В свою очередь звезда сериала «Папины дочки» похвалилась в прямом эфире в Instagram помолвочным кольцом, которое дизайнер украшений оценил в сумму от 600 тысяч до 1,3 млн рублей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова , Республика Крым
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