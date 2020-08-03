Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова отреагировала на новый штраф: «Я ничего не знала про карантин!» 

News.ru 29 минут назад
Волочкова отреагировала на новый штраф
Фото: volochkova_art/instagram.com
Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала очередной штраф за нарушение режима самоизоляции. Звезда съездила в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.
После того, как Волочкова посетила закрытое на карантин из-за коронавируса село Дивеево, она разместила на своей странице в Instagram снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего монастырь от людей. В свою очередь глава Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.
По словам Волочковой, ей сейчас тяжело. У неё нет заработка из-за пандемии. Именно поэтому её представители обжалуют это решение. Сумма административного взыскания составляет 40 тыс. рублей.

Я действительно не знала о карантине. Для меня, как для балерины, ехать 7 часов на машине не имело смысла. Приехала без препятствий, меня никто не остановил, я спокойно помолилась в церкви и местные жители пригласили меня на ужин. А потом пришли полицейские и словно обезьянку зачем-то снимали меня на телефон. Самое обидное, что я приехала помолиться, в чем преступление? — подчеркнула светская львица в разговоре с KP.ru.

Ранее Волочкову оштрафовали на 20 тыс. рублей, но балерина решила этот вердикт обжаловать и просит Мосгорсуд отменить данное решение. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.
Танцовщица заявила, что была в гостях. Она имела право не надевать маску. Это судебное решение она тоже собирается оспорить.

А если я была в этот момент в спальне, а не за столом меня тоже бы оштрафовали? Какой-то театр абсурда, буду оспаривать это решение, — подытожила артистка.

Как писал NEWS.ru, Волочкова на своей официальной странице в социальной сети обнародовала несколько видеозаписей, на которых она выполняет спортивные упражнения.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
News.ru: последние новости
Названы доходы Гармаша, не связанные с работой в театре «Современник» Названы доходы Гармаша, не связанные с работой в театре «Современник» Адвокат назвал варианты оправдания Ефремова Адвокат назвал варианты оправдания Ефремова Звезда хита «Экспонат» назвала Шнурова авторитарным лидером Звезда хита «Экспонат» назвала Шнурова авторитарным лидером
Комментарии
Шоу-бизнес , Глеб Никитин , Анастасия Волочкова , Мосгорсуд , Комсомольская правда , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Раскрыто убийство московских милиционеров из 90-х
Раскрыто убийство московских милиционеров из 90-х
Адвокат рассказала, как долго расчленяли Картрайта
Адвокат рассказала, как долго расчленяли Картрайта
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Позор!: российский историк обрушился на Маска
00:25
Позор!: российский историк обрушился на Маска
Наука и техника
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
Раскрыты заработки Сергея Гармаша
00:15
Раскрыты заработки Сергея Гармаша
Шоу-бизнес
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
В России растет преступность среди мигрантов
00:50
В России растет преступность среди мигрантов
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение