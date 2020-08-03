Раскрыты заработки Сергея Гармаша

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Названы доходы Гармаша, не связанные с работой в театре «Современник» 

News.ru 35 минут назад
Российский актёр Сергей Гармаш заработал за пять лет около 100 млн рублей. Эти доходы не связаны с его работой в театре «Современник».
По данным KP.ru, актёр оформил ИП, чтобы легализовать доходы от выступлений, рекламы, также других видов деятельности. Через Госзакупки он получил десять контрактов на общую сумму в 98 млн 639 тысяч рублей.
За пять лет к актёру обращались Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, Свердловская и Карельская филармонии и Воронежский концертный зал. За один концерт или спектакль актёр получал от 160 тысяч рублей до 299 тысяч рублей. За два выступления в качестве чтеца на мероприятиях «памяти великого писателя земли русской В. П. Астафьева» Гармаш получил от Красноярского театра 535 тысяч рублей. Также организаторы оплачивали актёру проживание в четырёхзвездочной гостинице и перелёт бизнес-классом.
Существенную часть доходов Гармаша вне театра составляла реклама. Участие в трёх рекламных заказах в период с 2016 по 2018 год принесла Гармашу более 96 млн рублей. Каждый заказ состоял из нескольких фотосессий и видеороликов. Фотосъёмка оценивалась в 1,2 млн рублей, видеосъёмка — в 6 млн рублей. В контракте было прописано, что продолжительность каждого дня создания видеороликов не могла быть больше 12 часов. Туда входило время на подготовку съёмок, а также два перерыва на отдых. Их продолжительность составляла от 30 до 60 минут.
Журналисты отмечают, что большинство контрактов ИП не попадает в открытый доступ. Также Гармаш с 2018 года может официально заниматься строительством и продажей недвижимости.
NEWS.ru писал, что 31 июля Гармаш объявил о своём уходе из театра «Современник», которому актёр отдал 36 лет жизни. На такой шаг его вынудила «чудовищная ситуация» в театре. Об этом 61-летний актёр написал в открытом письме, которое направил в общий чат сотрудников. Гармаш обвинил новое руководство театра в «расправе над людьми», которые отдали театру десятилетия жизни.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Гармаш
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