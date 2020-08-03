И развод, и свадьба. Зачем Асмус переводит все в шутку 

Кристина Асмус постоянно шутит на тему развода в соцсети. Весело и находчиво она отреагировала и на слухи о предстоящей свадьбе экс-супруга Гарика Харламова, сказав, что она подружка невесты. Психологи называют это кризисным юмором.

Актриса Кристина Асмус не унывает и продолжает шутить над своим разводом с Гариком Харламовым. С юмором она отреагировала и на слухи о скорой свадьбе шоумена. Артистка выложила в Instagram пост, в котором сообщила, что она загружена работой. Асмус рассказала, что все время сейчас тратит на съемки в кино и попросила поклонников не терять ее. В комментариях к публикации один из подписчиков напрямую спросил у нее, правда ли, что Гарик Харламов уже нашел новую спутницу и собирается жениться на ней в январе. В ответ Кристина просто отшутилась, сказав, что она — подружка невесты.

Звездная пара объявила о своем разводе 22 июня и с тех пор Асмус не перестает шутить о своем разводе. Она даже сняла ироничное видео, в котором показала, какой оргазм испытывает после ухода Гарика. Правда, после этого пародийного ролика Кристина лишилась части подписчиков, которые посчитали его вульгарным и пошлым. Кто-то даже посоветовал артистке с таким талантом сниматься только на Pornhub.

Все эти видео и разные шутки Кристины по поводу развода и свадьбы бывшего мужа — это одновременно защита и поддержка самого себя в трудный период — пояснила в интервью радио Sputnik кризисный клинический психолог Мария Медведева.

"На самом деле, когда человека сильно обидели в разводе, то он выносит события своей жизни на народное обозрение, чтобы получить поддержку публики. Никто точно не знает, кроме самих Кристины и Гарика, что между ними случилось, но, очевидно, когда задают вопросы об измене или предстоящей свадьбе, то они очень болезненные, и поэтому отвечать на них серьезно никто не будет. Это может сделать еще больнее, поэтому все переводят в шутку. Когда человек переживает, тем более известный, он готов делиться только с очень близкими людьми, а на публику он выносит вот такую позитивную реакцию, и это помогает ему настроиться на более рабочий лад", — отметила она.

К тому же, не известно, как отреагировали бы поклонники Асмус, если бы она пустилась в глубокие рассуждения о своих переживаниях. Когда личная жизнь известных людей выходит за рамки приватности и становится предметом всеобщего обсуждения, то здесь важна позиция людей по отношению к той или иной ситуации, добавляет психолог.

"Все может повернуться совсем не так, как ожидалось. С одной стороны, публикации каких-то личных историй могут вызвать обратную реакцию и вместо поддержки получить много негатива. С другой стороны, может быть и наоборот, когда совершенно случайно драматические истории попадают в Сеть и получают колоссальную поддержку, что очень помогает пережить сложные времена", — подчеркнула Медведева.

Так что в случае с Кристиной Асмус шутка, наверное, самый верный способ сохранять самообладание и отвлекаться от мрачных мыслей. Через шутку и смех принять проблему гораздо проще.