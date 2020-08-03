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Мужа Гагариной заметили на прогулке с другой девушкой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мужа Гагариной заметили на прогулке с другой девушкой
Фото: Instagram
Муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков был замечен на прогулке с девушкой и маленьким ребенком, при этом пара держалась за руки. Об этом пишет издание Super.
Как сообщал «Рамблер», ранее появились слухи о разводе Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявил в соцсетях, что они с женой больше не живут вместе, но «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях».
По данным Super, на днях Исхаков появился в Ботаническом саду на ВДНХ в компании молодой девушки с ребенком. Он вез коляску, а мама несла малыша на руках.
«При этом пара также держалась за руки и выглядела очень гармонично — как молодая семья», — пишет издание, отметив, что девушку зовут Екатерина и она далека от шоу-бизнеса.
Позднее фото полуобнаженной Екатерины и ее ребенка появились в Instagram Исхакова.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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