Мужа Гагариной заметили на прогулке с другой девушкой 

Как сообщал «Рамблер», ранее появились слухи о разводе Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявил в соцсетях, что они с женой больше не живут вместе, но «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях».

По данным Super, на днях Исхаков появился в Ботаническом саду на ВДНХ в компании молодой девушки с ребенком. Он вез коляску, а мама несла малыша на руках.

«При этом пара также держалась за руки и выглядела очень гармонично — как молодая семья», — пишет издание, отметив, что девушку зовут Екатерина и она далека от шоу-бизнеса.

Позднее фото полуобнаженной Екатерины и ее ребенка появились в Instagram Исхакова.