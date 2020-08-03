Жигунов едва не погиб на съемках

Во время съемок сцены из фильмы «Ричард: Львиное сердце» актер перерезал кинжалом световой кабель под высоким напряжением.

По словам артистки театра и кино, жизнь Жигунову спас специалист по свету. Жигунов гарцевал на лошади, размахивая кинжалом, и случайно воткнул его в землю, перерезав световой кабель.

«Сергей соскочил с лошади и побежал скорее доставать кинжал из земли, и в этот момент раздался истошный крик световика: "Не смей трогать" », — написала Безрукова в Instagram.

Благодаря громкому предупреждению специалиста Сергей резко остановился. По словам актрисы, напряжение в кабеле было столь высоким, что шансов выжить у Сергея Жигунова практически не было. Кинжал почти полностью расплавило.

«Пришлось полностью обесточить все провода и только тогда в резиновых перчатках достать покорееженные остатки этого кинжала. Главное, что все остались целыми и мы лишились всего лишь одной ночной съемки, а не человека», — написала она.