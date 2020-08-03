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Ирина Безрукова рассказала, как Сергей Жигунов едва не погиб на съемках 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Жигунов едва не погиб на съемках
Фото: РИА Новости
Во время съемок сцены из фильмы «Ричард: Львиное сердце» актер перерезал кинжалом световой кабель под высоким напряжением.
Актриса Ирина Безрукова вспомнила случай на съемках приключенческого фильма «Ричард: Львиное сердце», в ходе которых Сергей Жигунов чуть не погиб.
По словам артистки театра и кино, жизнь Жигунову спас специалист по свету. Жигунов гарцевал на лошади, размахивая кинжалом, и случайно воткнул его в землю, перерезав световой кабель.

«Сергей соскочил с лошади и побежал скорее доставать кинжал из земли, и в этот момент раздался истошный крик световика: "Не смей трогать" », — написала Безрукова в Instagram.

Благодаря громкому предупреждению специалиста Сергей резко остановился. По словам актрисы, напряжение в кабеле было столь высоким, что шансов выжить у Сергея Жигунова практически не было. Кинжал почти полностью расплавило.

«Пришлось полностью обесточить все провода и только тогда в резиновых перчатках достать покорееженные остатки этого кинжала. Главное, что все остались целыми и мы лишились всего лишь одной ночной съемки, а не человека», — написала она.

Кинокартина «Ричард: Львиное Сердце» снята по мотивам писателя Вальтера Скотта в 1992 году под режиссурой Евгения Герасимова. Сергей Жигунов сыграл в ней одну из главных ролей.
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Шоу-бизнес , Другое , Ирина Безрукова , Сергей Жигунов , Евгений Герасимов , Вальтер Скотт
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