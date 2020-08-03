Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заворотнюк возвращается домой после тайного лечения в США 

Вероника Полынина и ещё 3 16 минут назад
Заворотнюк возвращается домой после тайного лечения в США
Фото: РИА Новости
СМИ выяснили, где последние несколько месяцев находится актриса Анастасия Заворотнюк.
По информации «Экспресс-газеты», Заворотнюк проходит лечение в США, хотя и семья актрисы, и ее директор Марина Потапова неоднократно заверяли, что она находится на реабилитации в своем доме в подмосковном поселке Крекшино.
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Репортеры издания выяснили, что дом Заворотнюк в Крекшине давно пустует, по вечерам в нем не горит свет. Соседи подтвердили, что признаков жизни в коттедже не наблюдается. В московской квартире Анастасии Заворотнюк тоже нет.
Ответ на вопрос, где же Анастасия, наши в передвижениях ее мужа Петра Чернышова. Оказалось, что он регулярно летал в Нью-Йорк, даже в период самоизоляции. Издание предполагает, что Заворотнюк находится в той же клинике, где лечилась Жанна Фриске — Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке.
По данным «Экспресс-газеты», сейчас Заворотнюк готовится вернуться в Россию, и Петр Чернышов уже вылетел за ней в Нью-Йорк.
На днях крекшинскую резиденцию впервые за долгое время посетило почти все семейство звезды: сын Майк, дочь Анна и мама Валентина Борисовна. С ними приехали две представительницы клининговой компании. Предположительно, дом готовят к приезду хозяйки.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году стало известно, что Заворотнюк больна раком головного мозга. В апреле друг ее мужа фигуриста Петра Чернышева рассказал средствам массовой информации, что актриса была выписана из больницы, чувствует себя хорошо, но пока есть риск рецидива.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
Комментарии 11
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Марина Потапова , Петр Чернышев , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Позор!: российский историк обрушился на Маска
00:25
Позор!: российский историк обрушился на Маска
Наука и техника
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
Раскрыты заработки Сергея Гармаша
00:15
Раскрыты заработки Сергея Гармаша
Шоу-бизнес
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
В России растет преступность среди мигрантов
00:50
В России растет преступность среди мигрантов
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение