Заворотнюк возвращается домой после тайного лечения в США 

СМИ выяснили, где последние несколько месяцев находится актриса Анастасия Заворотнюк

По информации «Экспресс-газеты», Заворотнюк проходит лечение в США , хотя и семья актрисы, и ее директор Марина Потапова неоднократно заверяли, что она находится на реабилитации в своем доме в подмосковном поселке Крекшино.

Репортеры издания выяснили, что дом Заворотнюк в Крекшине давно пустует, по вечерам в нем не горит свет. Соседи подтвердили, что признаков жизни в коттедже не наблюдается. В московской квартире Анастасии Заворотнюк тоже нет.

Ответ на вопрос, где же Анастасия, наши в передвижениях ее мужа Петра Чернышова. Оказалось, что он регулярно летал в Нью-Йорк, даже в период самоизоляции. Издание предполагает, что Заворотнюк находится в той же клинике, где лечилась Жанна Фриске — Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке.

По данным «Экспресс-газеты», сейчас Заворотнюк готовится вернуться в Россию, и Петр Чернышов уже вылетел за ней в Нью-Йорк.

На днях крекшинскую резиденцию впервые за долгое время посетило почти все семейство звезды: сын Майк, дочь Анна и мама Валентина Борисовна. С ними приехали две представительницы клининговой компании. Предположительно, дом готовят к приезду хозяйки.