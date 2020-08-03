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Forbes опубликовал рейтинг богатейших звезд России

Артём Кульша
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12 минут назад
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Доходы музыканта Сергея Шнурова — самые высокие среди звезд российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает «Форбс» (Forbes).
Сегодня издание представило рейтинг «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами». При его составлении «Форбс» подсчитал общий объем гонорарных выплат в адрес той или иной знаменитости с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го без учета распределение доходов между звездой и членами ее команды (агентами, продюсерами и так далее).
«Приведенные в рейтинге цифры — экспертная оценка», — подчеркивает издание.
20-е место в рейтинге заняла певица Юлия Зиверт (Zivert) (доход 3,1 миллиона долларов), 19-е — певец Валерий Меладзе (3,2 миллиона долларов), 18-е — журналист Максим Галкин (3,4 миллиона долларов), 17-е — певец Стас Михайлов (3,6 миллиона долларов), 16-е — актер и телеведущий Дмитрий Нагиев (4,3 миллиона долларов), 15-е — журналистка Ксения Собчак (4,4 миллиона долларов), 14-е — шоумен Александр Ревва (4,4 миллиона долларов), 13-е — певец Сергей Лазарев (4,4 миллиона долларов), 12-е — певец Николай Басков (4,5 миллиона долларов), 11-е — певец Сергей Жуков (пять миллионов долларов).
10-е место в рейтинге занял телеведущий Иван Ургант (5,1 миллиона долларов), девятое — рэпер Тимати (5,1 миллиона долларов), восьмое — певец Григорий Лепс (5,3 миллиона долларов), седьмое — группа «Би-2» (шесть миллионов долларов), шестое — певица Полина Гагарина (6,4 миллиона долларов), пятое — певец Филипп Киркоров (6,6 миллиона долларов), четвертое — рэпер Баста (6,6 миллиона долларов), третье — певец Дима Билан (6,8 миллиона долларов), второе — певец Егор Крид (6,9 миллиона долларов), первое — Шнуров (8,8 миллиона долларов).
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Шоу-бизнес,Видео,Крид,Тимати,Максим Галкин,Иван Ургант,Стас Михайлов,Александр Ревва,Сергей Жуков,Валерий Меладзе,Сергей Лазарев,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Николай Басков,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,Дмитрий Нагиев,Филипп Киркоров,Forbes,Россия
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