20-е место в рейтинге заняла певица Юлия Зиверт (Zivert) (доход 3,1 миллиона долларов), 19-е — певец Валерий Меладзе
(3,2 миллиона долларов), 18-е — журналист Максим Галкин
(3,4 миллиона долларов), 17-е — певец Стас Михайлов
(3,6 миллиона долларов), 16-е — актер и телеведущий Дмитрий Нагиев
(4,3 миллиона долларов), 15-е — журналистка Ксения Собчак
(4,4 миллиона долларов), 14-е — шоумен Александр Ревва
(4,4 миллиона долларов), 13-е — певец Сергей Лазарев
(4,4 миллиона долларов), 12-е — певец Николай Басков
(4,5 миллиона долларов), 11-е — певец Сергей Жуков
(пять миллионов долларов).