Сегодня издание представило рейтинг «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами». При его составлении «Форбс» подсчитал общий объем гонорарных выплат в адрес той или иной знаменитости с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го без учета распределение доходов между звездой и членами ее команды (агентами, продюсерами и так далее).