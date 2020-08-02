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Дочь Немцова вышла замуж за одноклассника 

Ирина Лебедева 29 минут назад
Дочь Немцова вышла замуж
Фото: Instagram
Примерно месяц назад Дина Немцова и Дмитрий Матевосов объявили о своей помолвке. И вот неожиданность — пара сыграла свадьбу!
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Об этом в инстаграме написала мама Дины, Екатерина Одинцова.

«Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои», — написала она.

Правда, как сообщила Одинцова, это торжество, прошедшее в шикарном отеле Barvikha Hotel & Spa, — просто роспись, на которой присутствовали самые близкие.
А «настоящую» свадьбу, где будет много приглашенных, молодые решили устроить, как и планировали, — через год.
Подписчики поздравляют молодых, желают им любви и счастья. Но юный возраст пары все-таки смущает многих — можно сказать, в семейную жизнь супруги шагнули прямо со школьной скамьи.
Как ранее писал «Рамблер», дочь политика Бориса Немцова от журналистки Екатерины Одинцовой Дина на своей странице в Instagram объяснила подписчикам, почему собралась замуж в 18 лет.
По ее словам, в вопросах создания семьи она придерживается консервативных взглядов.
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Немцов , Екатерина Одинцова , Дина Немцова
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