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«Ни с Ларисой, ни с Василисой»: Сябитова не дружит с коллегами 

Ирина Лебедева 25 минут назад
Сябитова объяснила, почему не дружит с коллегами
Фото: Instagram
В самом начале пандемии астролог Василиса Володина отказалась участвовать в дальнейших съемках передачи «Давай поженимся».
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Василиса решила не рисковать — а, может быть, это ей подсказали звезды? В общем, последние программы снимались без нее.
Роза Сябитова не стала делать из этого трагедии.

«Василиса объявила о том, что не хочет сниматься во время пандемии. И это решение нужно уважать. Я сделала по-другому. Мне сказали сниматься, я вышла и пошла», — цитирует слова телеведущей Экспресс Газета.

Также главная телесваха объяснила, почему им с Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной удалось так долго проработать бок о бок. Оказывается, они не дружат!

«Мы не общаемся ни с Ларисой, ни с Василисой в реальной жизни, — признается Роза. — Нам это совершенно не нужно. Именно поэтому, кстати, мы так долго вместе и ведем программу. Все эмоции, которые есть, мы выплескиваем в студии: ругаемся, миримся, любимся, что-то обсуждаем. Это было предложение Ларисы — не дружить в жизни. Я сразу ее поддержала, потому что она знает эту кухню лучше меня. И до сих пор жестко придерживаюсь этой позиции! Считаю, что Лариса была права».

Как ранее писал «Рамблер», Роза Сябитова посоветовала девушкам, стремящимся поскорее создать семью, обратить внимание на разведенных мужчин.
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Шоу-бизнес , Василиса Володина , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
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