Фолловеры обвинили Ивлееву в обмане зрителей 

В инстаграме прошло голосование, которым выбирали ведущих нового сезона «Орла и решки». Предполагалось, что победители будут определены прямым подсчетом голосов.

За Настю Ивлееву проголосовали почти 700 тысяч пользователей сети. Ее кандидатура была признана всеми бесповоротно.

«Это первый случай в истории Решки, когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон‼ Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода!», — написала Ивлеева в микроблоге.

А вот с Юлией Коваль ситуация неоднозначная. Далеко не все захотели видеть ее в качестве ведущей.

Напротив, было много постов с хештэгом #тольконековаль, но они, видимо, не были приняты во внимание.

Некоторые фолловеры обвинили Ивлееву в сговоре с каналом «Пятница».

Они решили, что опрос проводился исключительно с целью привлечения внимания к программе.