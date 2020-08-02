Фолловеры обвинили Ивлееву в обмане зрителей 

В инстаграме прошло голосование, которым выбирали ведущих нового сезона «Орла и решки». Предполагалось, что победители будут определены прямым подсчетом голосов.
За Настю Ивлееву проголосовали почти 700 тысяч пользователей сети. Ее кандидатура была признана всеми бесповоротно.
«Это первый случай в истории Решки, когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон‼ Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода!», — написала Ивлеева в микроблоге.
А вот с Юлией Коваль ситуация неоднозначная. Далеко не все захотели видеть ее в качестве ведущей.
Напротив, было много постов с хештэгом #тольконековаль, но они, видимо, не были приняты во внимание.
Некоторые фолловеры обвинили Ивлееву в сговоре с каналом «Пятница».
Они решили, что опрос проводился исключительно с целью привлечения внимания к программе.
«Я конечно рада за Настюшку, я голосовала за ее возвращение (потому что ее шутки бесценны, думаю, вы меня поймете), но вот по поводу Коваль интересный назрел вопрос. Столько негативных отзывов о ней и все равно взяли? Чем тогда обусловлен этот рейтинг?» — приводит слова одной из подписчиц popcake.tv.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева похвасталась в Instagram новенькой Lamborghini Aventador и встретила волну «хейта» от подписчиков.