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Неелова «прошлась» по Гармашу 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Актёра Сергея Гармаша заставили уйти из театра «Современник» «личные амбиции» и «неоправданные ожидания». Так считает актриса театра Марина Неёлова, передаёт РБК.

«Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями», — заявила Неёлова.

По её мнению, новый режиссер Рыжаков, которым недоволен Гармаш, идёт путем разумной эволюции и не оглядывается на прошлое.
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Неёлова призвала артистов работать, а не «разглагольствовать на тему защиты и спасения театра».
Ранее «Рамблер» сообщал, что народный артист России Сергей Гармаш заявил, что покидает театр и опубликовал открытое письмо с осуждением нового худрука.
По его мнению, назначение Виктора Рыжакова на место художественного руководителя «Современника» ведёт театр к катастрофе. В письме говорилось, что растеряны его художественные традиции, ситуация внутри труппы крайне нездоровая: в ней образовался раскол, которого, ранее никогда не было.
Сергей Гармаш играл в «Современнике» с 1984 года. Галина Волчек была художественным руководителем театра с 1989 года. После ее смерти, в начале января, худруком был назначен Виктор Рыжаков.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Гармаш , Виктор Рыжаков , Галина Волчек , Марина Неелова
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