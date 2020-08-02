Врачи борются за жизнь Саши Прико из «Ласкового мая» 

«Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем. Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все будет хорошо. Напоминаю, что Александр Прико был мной привезён в 1988 году в Москву в качестве солиста группы «Ласковый май» вместе с Игорем Игошиным, который, к сожалению, погиб», — написал продюсер в микроблоге.
«В детском доме я учился с Юрой Шатуновым. Директор детского дома перешла в школу-интернат № 2 г. Оренбурга, забрав с собой Шатунова и Славу Пономарева. Через некоторое время в этот интернат перевели и меня. Там я познакомился с Сергеем Кузнецовым, стал участником группы "Ласковый май", а позже из Москвы приехал Разин, стал звать Сергея Кузнецова в Москву, позже и я приехал в столицу. Много гастролировали в основном составе из многочисленных составов "Ласковых маев".