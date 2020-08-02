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Врачи борются за жизнь Саши Прико из «Ласкового мая» 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Андрей Разин написал в инстаграме о том, что «солист первого состава группы „Ласковый май“ Александр Прико находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца, в Санкт-Петербурге».
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Продюсер сообщил также, что он уже связался с главным врачом больницы Стрижелецким Валерием Викторовичем.

«Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем. Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все будет хорошо. Напоминаю, что Александр Прико был мной привезён в 1988 году в Москву в качестве солиста группы «Ласковый май» вместе с Игорем Игошиным, который, к сожалению, погиб», — написал продюсер в микроблоге.

Диагноз Прико не называется.
Саша писал о себе на страничке ВКонтакте:

«В детском доме я учился с Юрой Шатуновым. Директор детского дома перешла в школу-интернат № 2 г. Оренбурга, забрав с собой Шатунова и Славу Пономарева. Через некоторое время в этот интернат перевели и меня. Там я познакомился с Сергеем Кузнецовым, стал участником группы "Ласковый май", а позже из Москвы приехал Разин, стал звать Сергея Кузнецова в Москву, позже и я приехал в столицу. Много гастролировали в основном составе из многочисленных составов "Ласковых маев".

Как сообщал «Рамблер», музыкальный продюсер Андрей Разин поделился в своем микроблоге редкими снимками последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. На кадрах политик изображен молодым.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Кузнецов , Михаил Горбачев , Андрей Разин , Игорь Игошин , КПСС , Германия , Санкт-Петербург
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