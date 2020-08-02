Врачи борются за жизнь Саши Прико из «Ласкового мая» 

«В детском доме я учился с Юрой Шатуновым. Директор детского дома перешла в школу-интернат № 2 г. Оренбурга, забрав с собой Шатунова и Славу Пономарева. Через некоторое время в этот интернат перевели и меня. Там я познакомился с Сергеем Кузнецовым, стал участником группы "Ласковый май", а позже из Москвы приехал Разин, стал звать Сергея Кузнецова в Москву, позже и я приехал в столицу. Много гастролировали в основном составе из многочисленных составов "Ласковых маев".