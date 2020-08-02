Дочь российского олигарха заявила о проблемах с наркотиками

И вот — в инстаграме она призналась, что попала в рехаб из-за зависимости от запрещенных веществ.

«Как вы все знаете у меня были некоторые проблемы с наркотиками, мне было очень тяжело. Я прошла все стадии психологической ломки. Когда я попала в реабилетацию мне было безумно страшно и я не знала как дальше жить. Я не смогу отговорить вас употреблять, но могу сказать, что одна доза это слишком много, а тысячи всегда недостаточно… Вначале это все круто и весело, но потом появляются очень неприятные последствия, которых я не пожелаю даже врагу. На севодняшний день я трезвая и мне это нравится. Я поняла, что можно жить по другому и кайфовать от жизни трезво» — сообщила девушка (авторское написание сохранено).

В наркологической клинике участница «Бала дебютанток» Tatler пробыла несколько недель, и, как только возобновилось авиасообщение, улетела отдыхать в Турцию.

Пользователи сети отреагировали на этот пост по-разному. Многие поддержали девушку, желая ей навсегда уйти с гибельного пути зависимостей.

«Умница, что вовремя ощутила и осознала это».

Кто-то считает, что пост написан исключительно для привлечения внимания.

«Такой сильный пиар. Смотрели 350 000 человек. И подписались всего лишь 1500. Очень мало. Не получилось».

Некоторые же в принципе осудили развлечения представительницы «золотой молодежи».

«Сколько всего можно интересного делать, путешествовать учиться, помогать»…