Дочь российского олигарха заявила о проблемах с наркотиками

Кристина, дочь миллиардера и владельца сети «Дикси»
, «Красного и белого» и многого другого Игоря Кесаева
еще совсем юна. Только закончила школу.
И вот — в инстаграме она призналась, что попала в рехаб из-за зависимости от запрещенных веществ.
«Как вы все знаете у меня были некоторые проблемы с наркотиками, мне было очень тяжело. Я прошла все стадии психологической ломки. Когда я попала в реабилетацию мне было безумно страшно и я не знала как дальше жить. Я не смогу отговорить вас употреблять, но могу сказать, что одна доза это слишком много, а тысячи всегда недостаточно… Вначале это все круто и весело, но потом появляются очень неприятные последствия, которых я не пожелаю даже врагу.
На севодняшний день я трезвая и мне это нравится. Я поняла, что можно жить по другому и кайфовать от жизни трезво» — сообщила девушка (авторское написание сохранено).
В наркологической клинике участница «Бала дебютанток» Tatler пробыла несколько недель, и, как только возобновилось авиасообщение, улетела отдыхать в Турцию.
Пользователи сети отреагировали на этот пост по-разному. Многие поддержали девушку, желая ей навсегда уйти с гибельного пути зависимостей.
«Умница, что вовремя ощутила и осознала это».
Кто-то считает, что пост написан исключительно для привлечения внимания.
«Такой сильный пиар. Смотрели 350 000 человек. И подписались всего лишь 1500. Очень мало. Не получилось».
Некоторые же в принципе осудили развлечения представительницы «золотой молодежи».
«Сколько всего можно интересного делать, путешествовать учиться, помогать»…
Как ранее писал
«Рамблер», Игорь Кесаев занимает 41-ю строчку в списке самых богатых россиян по версии журнала Forbes.
Его состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов. Основными активами олигарха являются компания «Мегаполис»
— крупнейший продавец сигарет в России, сеть супермаркетов «Дикси» и «Виктория», а также 340-метровая башня в «Москве-Сити».
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"