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«Валерию расколдовали!» Пригожин порадовал фолловеров 

Ирина Лебедева 17 минут назад
«Валерию расколдовали!» Пригожин порадовал фолловеров
Фото: Instagram
Иосиф Пригожин выложил в инстаграме снимок, вызвавший у пользователей сети бурю положительных эмоций.
На фотографии — довольный, улыбающийся во весь рот продюсер держит на коленях милейшую пушистую панду.
Сначала подписчики не могли понять, каким образом Пригожину удалось получить доступ к редкому животному, да еще и взять его на руки.
Но потом один из них вспомнил, что в 2015 году певица Валерия была названа Китаем Послом больших панд, и одно животное доставили в Москву. Видимо, в то время и была сделана фотография.
Фанаты умиляются

«Мимимиметр зашкалило», «Какая прелесть!»

Но при этом пытаются, как принято в сети, отпускать колкие шуточки. Впрочем, получаются они вполне добродушными.

«Мда… Как Валерия изменилась то!», «Младшенький», «Мишка с мишкой», «Внебрачный?», «Валерию расколдовали».

Как ранее писал «Рамблер», латиноамериканская певица Наталья Орейро хочет получить паспорт Российской Федерации, но при этом постоянно жить в России не планирует, как сказала она в одном из интервью.
Эти слова Натальи вызвали критику в социальных сетях.
Иосиф Пригожин решил публично поддержать певицу.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Орейро , Иосиф Пригожин , Валерия
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