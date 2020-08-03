Названы причины провала клипа Лободы 

Автор портала «Слово и дело» Александр Лебедев раскритиковал клип Светланы Лободы на песню Boom Boom, заявив, что певица попыталась собрать «все модные козыри» в одном видео, но не получила ожидаемого эффекта.
Как сообщал «Рамблер», клип Лободы собрал на YouTube 279 тысяч дизлайков при 121 тысяче лайков и 5,2 миллиона просмотров (по состоянию на 3 августа). В съемках клипа приняли участие журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, комик Екатерина Варнава и другие знаменитости.
Журналист Михаил Козырев обвинил участниц видео в «самовлюбленном упоении пошлостью», многие пользователи испугались, что клип посмотрят их дети, но немало комментаторов поблагодарили Лободу, заявив, что она подняла в ролике важные темы сексизма и дискриминации.
Еще одну точку зрения высказал журналист Александр Лебедев. По его мнению, певица «попыталась громкими именами купить любовь зрителей».
«Видно, что Светлана не хотела потерять свою стандартную аудиторию, но также ей очень хотелось сделать трек для молодежи, которая устраивала бы под него модные челленджи в TikTok», — написал он.
Также Лебедев обвинил комика Александра Гудкова, креативного продюсера клипа, во вторичности. Он отметил, что отсылки к женским половым органам уже были в клипе Арианы Гранде God is a woman, прическа в виде женской груди, которую сделали Собчак, была ранее представлена фотографом Али Махдави, а костюм Собчак напоминает одеяния Леди Гаги.