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Отец Бритни Спирс отреагировал на требования фанатов освободить ее из-под опеки 

Lenta.ru 2 часа назад
Отец Бритни Спирс ответил на требования фанатов
Фото: @britneyspears
Отец певицы Бритни Спирс Джейми прокомментировал требования освободить его дочь из-под опеки. Об этом пишет Page Six.
68-летний опекун поп-исполнительницы признался, что устал от кампании #FreeBritney, которую запустили обеспокоенные поклонники.

«Сторонники этой теории заговора не имеют ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит. Только суд Калифорнии может решать, что лучше для моей дочери. Больше это никого не касается», — отметил Джейми Спирс.

Он также опроверг слухи о том, что он снимает деньги со счета дочери. Как опекун, он обязан отчитываться о каждом потраченном центе, напомнил отец певицы.
Хэштег в поддержку Бритни Спирс набрал популярность в начале июля. Фанаты 38-летней звезды потребовали предоставить ей права и независимость.
Бритни Спирс была помещена под опеку своих отца и юриста в 2008 году — вскоре после госпитализации из-за проблем с психическим здоровьем. Певица не может самостоятельно распоряжаться своим имуществом и оценивающимся в 58 миллионов долларов состоянием, а также судьбой своих детей. Ей выделяется ежемесячное жалованье размером в 70 тысяч долларов.
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Шоу-бизнес , Бритни Спирс , Джейми Спирс
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