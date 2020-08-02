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Звезды под угрозой: гостья вечеринки рыжего «Иванушки» заболела 

Ирина Лебедева и ещё 1 23 минуты назад
Гостья юбилея Апполонова заразилась COVID-19
Фото: РИА Новости
Андрей Григорьев — Апполонов отметил свой 50-летний юбилей с размахом. В столичном ресторане собрались более 300 человек.
СМИ пишут, что только за аренду помещения именинник отдал более полутора миллионов рублей.
Поздравить рыжего «Иванушку» пришли Григорий Лепс, Ольга Бузова, Тимати, Андрей Макаревич и другие звезды. Всем было вкусно и весело.
Но прошло совсем немного времени и появились известия невеселые.
Концертный директор Ульяна Банана написала в инстаграме, что заболела и получила положительный анализ на СOVID-19.

«Пришел первично положительный результат пцр на Ковид. Сейчас позавтракаю и буду думать, что делать дальше», — написала Ульяна в микроблоге.

У девушки спросили:

«Это после др Рыжего?»

Ульяна дипломатично ответила:

«Никто не скажет где и когда точно заразилась».

Подбодрила подругу по несчастью певица Рита Дакота.

«Держись, милая. Я тоже жду сегодня тест»

Получается так, что в опасности все гости вечеринки — более 300 человек. Будет ли Григорьев-Апполонов продолжать празднование юбилея?
Как ранее писал «Рамблер», праздновать юбилей рыжий «Иванушка» планирует широко — сначала в Москве, в ресторане, куда приглашено около 300 гостей.
Далее именинник запланировал вечеринку в Ялте. А затем — в родном Сочи, где он хочет собрать старых друзей.
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Шоу-бизнес , Коронавирус , COVID-19 , Григорий Лепс , Тимати , Андрей Макаревич , Андрей Григорьев , Рита Дакота , Ольга Бузова
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