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Гостья юбилея рыжего из «Иванушек» с сотнями звезд заразилась коронавирусом 

Lenta.ru 37 минут назад
Гостья юбилея Апполонова заразилась COVID-19
Фото: РИА Новости
Гостья мероприятия по случаю юбилея солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова заразилась коронавирусом. Об этом в сторис Instagram рассказала концертный директор Ульяна Банана.
Она опубликовала фотографию результатов ПЦР-теста на коронавирус.

«Первично положительный, проводится повторное исследование», — сказано в выписке.

В комментариях под последним постом концертного директора некоторые подписчики поинтересовались, заболела ли она COVID-19 после дня рождения Григорьева-Апполонова.

«Никто не скажет, где и когда точно заразилась», — ответила Банана.

26 июля Григорьеву-Апполонову исполнилось 50 лет. В связи с этим он провел масштабное мероприятие, на котором присутствовали около 350 звезд российского шоу-бизнеса, в частности, певицы Ольга Бузова и Саша Савельева, актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская, музыкант Андрей Макаревич и другие. Известно, что организация одного банкета обошлась солисту «Иванушек International» в 3,5 миллиона рублей.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наталья Рудова , Андрей Макаревич , Настасья Самбурская , Ольга Бузова
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