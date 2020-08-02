Гостья юбилея Апполонова заразилась COVID-19

Все новости на карте

Гостья мероприятия по случаю юбилея солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова заразилась коронавирусом. Об этом в сторис Instagram рассказала концертный директор Ульяна Банана.

Она опубликовала фотографию результатов ПЦР-теста на коронавирус.

«Первично положительный, проводится повторное исследование», — сказано в выписке.

В комментариях под последним постом концертного директора некоторые подписчики поинтересовались, заболела ли она COVID-19 после дня рождения Григорьева-Апполонова.