Галкин резко пресек вопросы о разводе с Пугачевой 

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились почти 20 лет назад.
В 2011 году они официально оформили брак, сейчас у пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. В сентябре им исполнится семь лет, — рассказывает 5 Канал.
В последнее время в СМИ и социальных сетях все чаще проскакивает информация, что звездная пара собирается разводиться.
Журналисты попытались выяснить у Максима, так ли это на самом деле.
Юморист комментировать сплетни даже не стал.
«Делать мне нечего!», — резко ответил он.
Как сообщал «Рамблер», по мнению экспертов новости о расставании Пугачевой и Галкина являются «не более чем фейком, подкрепленным коммерческой составляющей».