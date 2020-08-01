Галкин резко пресек вопросы о разводе с Пугачевой 

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В 2011 году они официально оформили брак, сейчас у пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. В сентябре им исполнится семь лет, — рассказывает 5 Канал.

В последнее время в СМИ и социальных сетях все чаще проскакивает информация, что звездная пара собирается разводиться.

Журналисты попытались выяснить у Максима, так ли это на самом деле.

Юморист комментировать сплетни даже не стал.

«Делать мне нечего!», — резко ответил он.