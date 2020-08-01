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Галкин резко пресек вопросы о разводе с Пугачевой 

Ирина Лебедева 28 минут назад
Галкин резко пресек вопросы о разводе с Пугачевой
Фото: Instagram
Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились почти 20 лет назад.
В 2011 году они официально оформили брак, сейчас у пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. В сентябре им исполнится семь лет, — рассказывает 5 Канал.
В последнее время в СМИ и социальных сетях все чаще проскакивает информация, что звездная пара собирается разводиться.
Журналисты попытались выяснить у Максима, так ли это на самом деле.
Юморист комментировать сплетни даже не стал.

«Делать мне нечего!», — резко ответил он.

Как сообщал «Рамблер», по мнению экспертов новости о расставании Пугачевой и Галкина являются «не более чем фейком, подкрепленным коммерческой составляющей».
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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