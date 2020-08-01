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Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе 

Ирина Лебедева 7 минут назад
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
Фото: Instagram
На своем шоу «Еще не вечер» Елена Степаненко впервые рассказала, как ее тогда еще законный супруг объявил, что хочет развода.
Гость программы актриса Татьяна Васильева спросила у Елены, доводилось ли ей рыдать из-за слов или поступков мужа?
Сама Васильева призналась, что в свое время «плакала очень страшно».
Степаненко же сказала, что восприняла в свое время известие о разводе как благо и вполне спокойно.

«Представляешь, это мне говорится где-то в 12 часов ночи. Я встала попить и еду в гастроли продолжительные по Сибири. И он мне говорит: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…». Человек все говорит, и я так слушаю. А потом отвечаю: «Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю», — цитирует слова юмористки «Комсомольская правда».

Татьяна Васильева была поражен мужеством подруги, сообщив, что сама она, скорее всего, упала бы в обморок.
Как ранее сообщал «Рамблер», юмористка Елена Степаненко пожелала экс-супругу Евгению Петросяну жить долго и счастливо.
Такое заявление артистка сделала в эфире своей программы «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1».
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Татьяна Васильева , Комсомольская правда
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