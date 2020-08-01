Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе 

На своем шоу «Еще не вечер» Елена Степаненко впервые рассказала, как ее тогда еще законный супруг объявил, что хочет развода.

Гость программы актриса Татьяна Васильева спросила у Елены, доводилось ли ей рыдать из-за слов или поступков мужа?

Сама Васильева призналась, что в свое время «плакала очень страшно».

Степаненко же сказала, что восприняла в свое время известие о разводе как благо и вполне спокойно.

«Представляешь, это мне говорится где-то в 12 часов ночи. Я встала попить и еду в гастроли продолжительные по Сибири. И он мне говорит: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…». Человек все говорит, и я так слушаю. А потом отвечаю: «Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю», — цитирует слова юмористки «Комсомольская правда».

Татьяна Васильева была поражен мужеством подруги, сообщив, что сама она, скорее всего, упала бы в обморок.