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«Результат финансовых вливаний»: эксперт о внешности Пугачевой 

Ирина Лебедева 30 минут назад
«Результат финансовых вливаний»: как помолодела Пугачева
Фото: Instagram
В последнее время поклонники Аллы Борисовны не нарадуются — кажется, что с каждым месяцем Примадонна выглядит все моложе.
Ушли в прошлое знаменитые балахоны певицы, призванные скрывать недостатки фигуры. Сейчас звезда демонстрирует девичью фигурку и молодое лицо.
Пугачевой 71 год, но ей сложно дать и 50. В сети пишут, что она стала буквально ровесницей своей дочери Кристины.
И небезосновательно — суперзвезда российской эстрады с удовольствием красуется в лосинах, мини-юбке и с задорными хвостиками на голове вместо привычной копны кудрей.
Эксперты считают, что подобное преображение стоит больших денег.
«Работали» над внешностью певицы хорошие мастера, ну и плюс везение — процедуры дали максимально возможный эффект.
Так, врач-косметолог Марта Орлова уверена, что не обошлось без круговой подтяжки лица и блефаропластики.

«Ее внешность — это результат колоссальных финансовых вливаний», — считает она.

А до идеала помогают «дотянуть» филеры и нити, держащие форму лица, — сообщил портал zelv.ru.
Как ранее писал «Рамблер», в последние время в социальных сетях и ряде СМИ активно обсуждают якобы предстоящий развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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