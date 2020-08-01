«Результат финансовых вливаний»: как помолодела Пугачева

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В последнее время поклонники Аллы Борисовны не нарадуются — кажется, что с каждым месяцем Примадонна выглядит все моложе.

Ушли в прошлое знаменитые балахоны певицы, призванные скрывать недостатки фигуры. Сейчас звезда демонстрирует девичью фигурку и молодое лицо.

Пугачевой 71 год, но ей сложно дать и 50. В сети пишут, что она стала буквально ровесницей своей дочери Кристины.

И небезосновательно — суперзвезда российской эстрады с удовольствием красуется в лосинах, мини-юбке и с задорными хвостиками на голове вместо привычной копны кудрей.

Эксперты считают, что подобное преображение стоит больших денег.

«Работали» над внешностью певицы хорошие мастера, ну и плюс везение — процедуры дали максимально возможный эффект.

Так, врач-косметолог Марта Орлова уверена, что не обошлось без круговой подтяжки лица и блефаропластики.

«Ее внешность — это результат колоссальных финансовых вливаний», — считает она.