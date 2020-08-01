Панайотов рассказал, из-за чего умерла Началова 

Александр Панайотов считает, что причиной безвременной смерти певицы был сглаз. Он считает, что кто-то ненавидел Юлию и запустил в действие потусторонние силы.

«Юля в юном возрасте имела такой букет болезней! Мне кажется, это неспроста. Однозначно был сглаз. Толком не знаю о том, что ей сказала гадалка: Юля не раскрывала подробностей. Конечно, она была в шоке. Не знала, что делать… Видите, к чему это привело…», — приводит слова музыканта 5 Канал.

В своем мнении Панайотов не одинок. Анна Исаева , пресс-секретарь Началовой, рассказала, что ясновидящая когда-то предсказала Юлии, что 16 марта — роковое число для нее.

И спустя время именно в этот день звезда умерла.

Анна отметила, что певица очень верила экстрасенсам. И даже пыталась обращаться к ним за помощью. Однако судьба распорядилась по-своему.

Как ранее писал «Рамблер», Началова скончалась 16 марта 2019 года в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.

Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.