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Панайотов рассказал, из-за чего умерла Началова 

Ирина Лебедева 29 минут назад
Панайотов рассказал, из-за чего умерла Началова
Фото: ТАСС
Александр Панайотов считает, что причиной безвременной смерти певицы был сглаз. Он считает, что кто-то ненавидел Юлию и запустил в действие потусторонние силы.

«Юля в юном возрасте имела такой букет болезней! Мне кажется, это неспроста. Однозначно был сглаз. Толком не знаю о том, что ей сказала гадалка: Юля не раскрывала подробностей. Конечно, она была в шоке. Не знала, что делать… Видите, к чему это привело…», — приводит слова музыканта 5 Канал.

В своем мнении Панайотов не одинок. Анна Исаева, пресс-секретарь Началовой, рассказала, что ясновидящая когда-то предсказала Юлии, что 16 марта — роковое число для нее.
И спустя время именно в этот день звезда умерла.
Анна отметила, что певица очень верила экстрасенсам. И даже пыталась обращаться к ним за помощью. Однако судьба распорядилась по-своему.
Как ранее писал «Рамблер», Началова скончалась 16 марта 2019 года в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.
Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
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Шоу-бизнес , Анна Исаева , Александр Панайотов
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