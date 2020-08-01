«Я стала просто непобедимая»: Самойлова сделала признание

За событиями в семье Джигана и Оксаны Самойловой следило пол-страны.
Рэпер, не стесняясь, выкладывал в инстаграм весьма странные ролики, Оксана делилась с пользователями сети своими переживаниями и планами.
В итоге, как ни странно, семейный скандал обернулся всяческой выгодой.
Джиган прошел курс лечения от зависимостей и полон стремлений изменить свою жизнь к лучшему.
А Оксана собрала силу воли в кулак и всю свою энергию направила на перспективную работу.
Мало того, что многажды увеличившееся в последнее время количество подписчиков позволило ей прилично заработать на всяких акциях и конкурсах.
Она сообщила, что запущены целых четыре проекта с ее участием. И поблагодарила судьбу за то, что научилась справляться с жизнью.
«Официально заявляю, что последние восемь месяцев были самыми тяжелыми в моей жизни. 2020 год оказался полон на сюрпризы, но я не жалуюсь, я никогда не жалуюсь. Я благодарю вселенную за все, что происходит, потому что это все мои уроки, и они очевидно пошли мне на пользу. Сейчас я сильнее чем когда-либо, у меня нет слабых мест, и я знаю, что могу абсолютно все, я стала просто непобедимая», — написала она в микроблоге.
Самойлова рассказала, что очень гордится своими достижениями — одна из ее фирм и она вместе с ней «стала резидентом »инновационного центра Сколково», второй проект, как убеждена девушка, должен получить широкую известность, поскольку «поможет всем стать здоровее»…
Многие подписчики пишут Оксане восторженные отзывы, делая комплименты ее деловой хватке.
Но есть и такие, кто внимательно следил за жизнью звездного семейства уже не первый год.
«А куда делись проекты со школьной формой? С одеждой? С косметикой? С фитнесом? С косметологической клиникой? И что там ещё было?», — спрашивают они.
Как ранее писал «Рамблер», жена рэпера Джигана, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова — многодетная мама. У них четверых детей.
Младший ребенок, сын Давид, появился на свет 18 февраля 2020 года.