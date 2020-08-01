«Я стала просто непобедимая»: Самойлова сделала признание

За событиями в семье Джигана и Оксаны Самойловой следило пол-страны.

Рэпер, не стесняясь, выкладывал в инстаграм весьма странные ролики, Оксана делилась с пользователями сети своими переживаниями и планами.

В итоге, как ни странно, семейный скандал обернулся всяческой выгодой.

Джиган прошел курс лечения от зависимостей и полон стремлений изменить свою жизнь к лучшему.

А Оксана собрала силу воли в кулак и всю свою энергию направила на перспективную работу.

Мало того, что многажды увеличившееся в последнее время количество подписчиков позволило ей прилично заработать на всяких акциях и конкурсах.

Она сообщила, что запущены целых четыре проекта с ее участием. И поблагодарила судьбу за то, что научилась справляться с жизнью.

«Официально заявляю, что последние восемь месяцев были самыми тяжелыми в моей жизни. 2020 год оказался полон на сюрпризы, но я не жалуюсь, я никогда не жалуюсь. Я благодарю вселенную за все, что происходит, потому что это все мои уроки, и они очевидно пошли мне на пользу. Сейчас я сильнее чем когда-либо, у меня нет слабых мест, и я знаю, что могу абсолютно все, я стала просто непобедимая», — написала она в микроблоге.

Самойлова рассказала, что очень гордится своими достижениями — одна из ее фирм и она вместе с ней «стала резидентом »инновационного центра Сколково» , второй проект, как убеждена девушка, должен получить широкую известность, поскольку «поможет всем стать здоровее»…

Многие подписчики пишут Оксане восторженные отзывы, делая комплименты ее деловой хватке.

Но есть и такие, кто внимательно следил за жизнью звездного семейства уже не первый год.

«А куда делись проекты со школьной формой? С одеждой? С косметикой? С фитнесом? С косметологической клиникой? И что там ещё было?», — спрашивают они.

Как ранее писал «Рамблер», жена рэпера Джигана, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова — многодетная мама. У них четверых детей.