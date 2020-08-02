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Волочкова рассказала, как спасла жизнь своему отцу 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Волочкова рассказала, как спасла жизнь своему отцу
Фото: Instagram
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как спасла жизнь своему отцу.

13 лет назад папу разбил инсульт Я боролась за его жизнь до последнего! И смогла его спасти, несмотря на оплошность врачей, допустивших второй инсульт папы. Оставив его парализованным в палате одного, — написала Волочкова в Instagram.

Юрий Волочков, чемпион СССР по настольному теннису, 1 августа отпраздновал 73-й день рождения. В связи с этим событием балерина опубликовала пост, в котором выразила настоящее восхищение своим отцом. По словам Волочковой, она гордится родителем и с честью носит свою фамилию.
Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Волочкова на своей официальной странице в социальной сети обнародовала несколько видеозаписей, на которых она выполняет спортивные упражнения.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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