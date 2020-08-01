Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков 

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Светлана Лобода представила свой новый клип на трек Boom Boom. Поклонники певицы посмотрели-послушали, и…принялись ставить дизлайки.

Аудитория просмотра велика — видео опубликовано в YouTube 30 июля и собрало более чем три миллиона просмотров.

Вот только оценки ему поставлены в основном отрицательные.

Авторов клипа обвинили в чрезмерной эпатажности и подражании скандальным роликам Филиппа Киркорова

Правда, певица решила и эту реакцию публики использовать в свою пользу.

Она в соцсети предложила фолловерам поругать ее от души и не стесняться — по ее словам, ей нравятся ядовитые комментарии.