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Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков 

Ирина Лебедева 48 минут назад
Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков
Фото: РИА Новости
Светлана Лобода представила свой новый клип на трек Boom Boom. Поклонники певицы посмотрели-послушали, и…принялись ставить дизлайки.
Аудитория просмотра велика — видео опубликовано в YouTube 30 июля и собрало более чем три миллиона просмотров.
Вот только оценки ему поставлены в основном отрицательные.
Авторов клипа обвинили в чрезмерной эпатажности и подражании скандальным роликам Филиппа Киркорова.
Правда, певица решила и эту реакцию публики использовать в свою пользу.
Она в соцсети предложила фолловерам поругать ее от души и не стесняться — по ее словам, ей нравятся ядовитые комментарии.
Как ранее писал «Рамблер», певица Светлана Лобода выпустила новый клип «Бум-Бум», который шокирует спецэффектами и креативностью на грани психоделичности.
Песню Лобода представила в дуэте с рэпером Фараоном, а креативным продюсером клипа выступил друг певицы Александр Гудков.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Светлана Лобода , Александр Гудков
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