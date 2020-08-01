Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков 

Светлана Лобода представила свой новый клип на трек Boom Boom. Поклонники певицы посмотрели-послушали, и…принялись ставить дизлайки.
Аудитория просмотра велика — видео опубликовано в YouTube 30 июля и собрало более чем три миллиона просмотров.
Вот только оценки ему поставлены в основном отрицательные.
Авторов клипа обвинили в чрезмерной эпатажности и подражании скандальным роликам Филиппа Киркорова.
Правда, певица решила и эту реакцию публики использовать в свою пользу.
Она в соцсети предложила фолловерам поругать ее от души и не стесняться — по ее словам, ей нравятся ядовитые комментарии.
Как ранее писал «Рамблер», певица Светлана Лобода выпустила новый клип «Бум-Бум», который шокирует спецэффектами и креативностью на грани психоделичности.
Песню Лобода представила в дуэте с рэпером Фараоном, а креативным продюсером клипа выступил друг певицы Александр Гудков.