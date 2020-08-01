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Алибасов-младший попал под суд за драку 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Сын Алибасова попал под суд
Фото: Instagram
Прямо во время съемок Бари Алибасов-младший побил экс-директора группы «На-На».
Андрей Назаров, по мнению сына продюсера, непочтительно отзывался об его отце.

"Такого Бари не стерпел, и налетел на Назарова с кулаками", — рассказывает Телеграм-канал Mash.

Тот, получив несколько тумаков, не удержал равновесия и упал, ударившись об стол. От удара потерял сознание.
После этого Назаров написал на Алибасова заявление в полицию.
По закону, драчуну грозит штраф на 80 тысяч, а также трехмесячное пребывание в изоляторе.
Но потерпевший считает данную компенсацию недостаточной. Он подал к сыну продюсера гражданский иск на 3 млн рублей.
Как ранее сообщал «Рамблер», Бари Алибасов-младший рассказал в инстаграме о том, что он нашел в кровати отца под матрасом куклу вуду.
Он уверен, что это дело рук супруги отца Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Шоу-бизнес , Андрей Назаров
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