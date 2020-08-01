Сын Алибасова попал под суд

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Прямо во время съемок Бари Алибасов-младший побил экс-директора группы «На-На».

Андрей Назаров , по мнению сына продюсера, непочтительно отзывался об его отце.

"Такого Бари не стерпел, и налетел на Назарова с кулаками", — рассказывает Телеграм-канал Mash.

Тот, получив несколько тумаков, не удержал равновесия и упал, ударившись об стол. От удара потерял сознание.

После этого Назаров написал на Алибасова заявление в полицию.

По закону, драчуну грозит штраф на 80 тысяч, а также трехмесячное пребывание в изоляторе.

Но потерпевший считает данную компенсацию недостаточной. Он подал к сыну продюсера гражданский иск на 3 млн рублей.

Как ранее сообщал «Рамблер», Бари Алибасов-младший рассказал в инстаграме о том, что он нашел в кровати отца под матрасом куклу вуду.

Он уверен, что это дело рук супруги отца Лидии Федосеевой-Шукшиной.