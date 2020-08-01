«Ефремова загипнотизировал адвокат»

"Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору, замыкается и все", — рассказал Охлобыстин в интервью "Пятому каналу".

Он добавил, что Ефремов, как совестливый человек, сильно себя изводит за смертельное ДТП и не пытается отрицать вину.

По словам Охлобыстина, что его приятель хочет сесть в тюрьму, так как у него "синдром Раскольникова".