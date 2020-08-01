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Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом 

Газета.Ru 33 минуты назад
«Ефремова загипнотизировал адвокат»
Фото: Газета.Ru
Актер Иван Охлобыстин заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает гипнотическое воздействие на своего подзащитного.

"Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору, замыкается и все", — рассказал Охлобыстин в интервью "Пятому каналу".

Он добавил, что Ефремов, как совестливый человек, сильно себя изводит за смертельное ДТП и не пытается отрицать вину.
По словам Охлобыстина, что его приятель хочет сесть в тюрьму, так как у него "синдром Раскольникова".
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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